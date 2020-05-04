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В Новосибирске пьяный заправщик обматерил клиента АЗС «Роснефть»

4 мая 2020, 16:47
Компания уже принесла свои извинения водителю и предложила компенсировать моральные страдания.

В Новосибирске произошел конфликт между клиентом АЗС «Роснефть» и одним из ее сотрудников. Заправщик оказался пьян, а его действия возмутили водителя.

- Я подъехал на АЗС, подошёл заправщик. Я попросил его поставить 95-й бензин, он поставил 92-й, при этом облив мой автомобиль топливом. Стало понятно, что человек находится в невменяемом состоянии, от него пахло алкоголем. Затем подошла оператор данной АЗС и увела заправщика, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» по имени Артем.

Мужчина признался, что позднее с ним связался менеджер компании «Роснефть» и принес извинения. Водителю предложили компенсировать стоимость мойки автомобиля и подарить несколько бесплатных литров бензина в качестве компенсации морального и материального вреда.

#Новости#Происшествия
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