В Новосибирске пьяный заправщик обматерил клиента АЗС «Роснефть»

В Новосибирске произошел конфликт между клиентом АЗС «Роснефть» и одним из ее сотрудников. Заправщик оказался пьян, а его действия возмутили водителя.
- Я подъехал на АЗС, подошёл заправщик. Я попросил его поставить 95-й бензин, он поставил 92-й, при этом облив мой автомобиль топливом. Стало понятно, что человек находится в невменяемом состоянии, от него пахло алкоголем. Затем подошла оператор данной АЗС и увела заправщика, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» по имени Артем.
Мужчина признался, что позднее с ним связался менеджер компании «Роснефть» и принес извинения. Водителю предложили компенсировать стоимость мойки автомобиля и подарить несколько бесплатных литров бензина в качестве компенсации морального и материального вреда.