В Новосибирске пьяный заправщик обматерил клиента АЗС «Роснефть»

- Я подъехал на АЗС, подошёл заправщик. Я попросил его поставить 95-й бензин, он поставил 92-й, при этом облив мой автомобиль топливом. Стало понятно, что человек находится в невменяемом состоянии, от него пахло алкоголем. Затем подошла оператор данной АЗС и увела заправщика, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» по имени Артем.