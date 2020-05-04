В Новосибирске сотрудники ГИБДД пожаловались на переработки

В паблике «Типичная полиция» на условиях анонимности они опубликовали график выхода из Книги Нарядов. По словам служителей правопорядка, им ставят дополнительные неоплачиваемые смены с апреля, а отгулы никто не дает. При этом командир не поясняет целесообразность «бешенной переработки». Это нарушает постановление губернатора области от 4 апреля.