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В Новосибирске сотрудники ГИБДД пожаловались на переработки

4 мая 2020, 08:35
Полицейские готовы обратиться в прокуратуру с жалобой на начальство

Сотрудники Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России Новосибирской области жалуются на систематические переработки во время режима самоизоляции.

В паблике «Типичная полиция» на условиях анонимности они опубликовали график выхода из Книги Нарядов. По словам служителей правопорядка, им ставят дополнительные неоплачиваемые смены с апреля, а отгулы никто не дает. При этом командир не поясняет целесообразность «бешенной переработки». Это нарушает постановление губернатора области от 4 апреля.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что от них требуют повышать показатели работы. Причем это личная инициатива руководства, поскольку приказов не поступало.

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