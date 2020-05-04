В Толмачево поджигатель решил уничтожить архив сельской администрации

Сейчас полиция проводит проверку. Глава сельского поселения Николай Захаров сам превратился в детектива, который пытается понять, кому потребовалось поджигать архив и уничтожать документы. При этом он сам до сих пор не знает, какие конкретно бумаги уничтожены – на время следствия у него нет возможности ознакомиться с тем, что осталось нетронутым.