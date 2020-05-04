В Толмачево поджигатель решил уничтожить архив сельской администрации

Накануне 1 мая в селе Толмачево Новосибирской области произошел пожар. Как сообщает «КП-Новосибирск», огонь вспыхнул в здании сельской администрации не просто так – кто-то намеренно поджог здание.
Сейчас полиция проводит проверку. Глава сельского поселения Николай Захаров сам превратился в детектива, который пытается понять, кому потребовалось поджигать архив и уничтожать документы. При этом он сам до сих пор не знает, какие конкретно бумаги уничтожены – на время следствия у него нет возможности ознакомиться с тем, что осталось нетронутым.
Как рассказал Николай Захаров, он прибыл на место пожара уже через 10 минут. Теперь у него масса вопросов к организации, которой здание передавалось на охрану. Ведь на месте происшествия нашли обгоревшие шапку и куртку, принадлежавшие вероятному преступнику, который попал в администрацию предположительно через окно.
Журналисты «КП-Новосисбирск» озвучили несколько версий произошедшего. К ним относится и возможная прокурорская проверка в администрации, и связь пожара с вырубкой лесов вокруг Алексеевки, относящейся к толмачевскому сельсовету, и даже работа кладбища в Алексеевке. Но пока ни одна из них не может найти подтверждения.