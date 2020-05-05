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Двух раненых бельчат спасли новосибирские зоозащитники

5 мая 2020, 09:46
Малыши скоро вернуться в лес.

Двух бельчат, упавших с большой высоты, спасли новосибирские ветеринары.

Как рассказали в центре реабилитации домашних животных, пострадавшими оказались два молодых бельчонка. Первого нашли в Академгородке. Он получил серьезные травмы при падении – отсутствие реакции на раздражители, заторможенное поведение, внешние травмы, также он серьезно пострадал от лесных паразитов.

Второго принесли 10 дней спустя. Он также упал с высоты и сильно отставал от своих сородичей по весу. В центре он стал поправляться и уже изучает обстановку вокруг себя.

По словам специалистов, бельчата скоро вернутся в привычные условия обитания.

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