Двух раненых бельчат спасли новосибирские зоозащитники

Двух бельчат, упавших с большой высоты, спасли новосибирские ветеринары.
Как рассказали в центре реабилитации домашних животных, пострадавшими оказались два молодых бельчонка. Первого нашли в Академгородке. Он получил серьезные травмы при падении – отсутствие реакции на раздражители, заторможенное поведение, внешние травмы, также он серьезно пострадал от лесных паразитов.
Второго принесли 10 дней спустя. Он также упал с высоты и сильно отставал от своих сородичей по весу. В центре он стал поправляться и уже изучает обстановку вокруг себя.
По словам специалистов, бельчата скоро вернутся в привычные условия обитания.