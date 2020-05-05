Глава отделения «ЕР» продает дешевый хлеб в Новосибирске

Он решил организовать мобильную торговлю хлебом по цене на 20-30% ниже средней. По словам Капишникова, в магазинах в условиях сложной экономической ситуации в стране, цены на хлеб выросли. А спрос на товары упал из-за массовых увольнений, банкротств.