Глава отделения «ЕР» продает дешевый хлеб в Новосибирске

Грузовик с портретом главы отделения «ЕР» в Дзержинском районе Новосибирска развозит дешевый хлеб. Акция была инициирована самим секретарем районного отделения Сергеем Капишниковым.
Он решил организовать мобильную торговлю хлебом по цене на 20-30% ниже средней. По словам Капишникова, в магазинах в условиях сложной экономической ситуации в стране, цены на хлеб выросли. А спрос на товары упал из-за массовых увольнений, банкротств.
Предприятие единоросса тоже понесло убытки, потеряв 60% заказов. Вот он и пытается выйти из положения. На грузовике он повесил свой портрет, а также написал: «Я убежден: конкретная помощь важнее тысячи красивых слов».