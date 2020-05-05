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Глава отделения «ЕР» продает дешевый хлеб в Новосибирске

5 мая 2020, 12:37
Депутат в условиях пандемии организовал в городе мобильную торговлю

Грузовик с портретом главы отделения «ЕР» в Дзержинском районе Новосибирска развозит дешевый хлеб. Акция была инициирована самим секретарем районного отделения Сергеем Капишниковым.

Он решил организовать мобильную торговлю хлебом по цене на 20-30% ниже средней. По словам Капишникова, в магазинах в условиях сложной экономической ситуации в стране, цены на хлеб выросли. А спрос на товары упал из-за массовых увольнений, банкротств.

Предприятие единоросса тоже понесло убытки, потеряв 60% заказов. Вот он и пытается выйти из положения. На грузовике он повесил свой портрет, а также написал: «Я убежден: конкретная помощь важнее тысячи красивых слов».

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