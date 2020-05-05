Новосибирскую область освободили от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Сегодня, 5 мая, стало известно, что Новосибирская область в 2020 году освобождена от выплат по бюджетным кредитам. Такое постановление приняло Правительство России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Новосибирская область освобождается от погашения долга в текущем году. В течение 2021-2024 годов регион, при наличии задолженности, должен выплачивать по 5% ежегодно. На период 2025–2029 годов придется выплата остатка равными долями с возможностью досрочного погашения.
Мера распространяется на все регионы России. Как отметили в Правительстве, освободившиеся деньги губернаторы могут потратить на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.