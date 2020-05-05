«Сибирь» подписала новых хоккеистов

С этими тремя хоккеистами заключены контракты сроком на один год. А вот 20-летнему защитнику Тимуру Ахиярову руководство клуба предложило контракт на два года. Он является воспитанником «Салавата Юлаева». В КХЛ дебютировал в минувшем сезоне в составе «Адмирала». Также «Сибирь» предложила новый контракт защитнику Николаю Демидову. Его прошлое соглашение истекло 30 апреля.