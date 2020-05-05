Умер бывший директор Новосибирской ГЭС Виктор Сершун

В возрасте 69 лет скончался Виктор Сершун, который много лет руководил Новосибирской ГЭС. О кончине Виктора Сершуна сообщили газеты Советского района - «Навигатор» и «Родные берега».
Виктор Сершун родом из Закарпатской области. Он окончил Киевский политехнический институт. В Новосибирск он переехал в 1976 году и устроился в ГЭС. Директором стал в 1998 году, а в 2014 году ушел на пенсию.
У него множество наград от Минэнерго РФ, «РусГидро», от новосибирского правительство, областного парламента и мэрии.