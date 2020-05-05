Уволенная перед самоизоляцией мать с ребенком в Бердске существует на 1800 рублей

В Бердске женщина по имени Елена вынуждена выживать вместе с ребенком на 1800 рублей в месяц. Она потеряла работу в торговой компании в конце февраля, после чего стала на биржу труда. Но женщине назначили пособие в размере всего 1800 рублей.
Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», Елена попыталась обратиться за увеличенным пособием по безработице. На это ее натолкнули слова Президента Путина. Но в центре занятости бердчанке ответили отказом. Ведь пособие в размере 14 560 рублей и 3000 рублей на детей имеют право получать только те, кто был уволен после 1 марта и официально признан безработными.
Отчаявшаяся девушка, которой не хватает денег даже на еду, попыталась спорить с сотрудниками службы занятости. Она апеллировала к разъяснениям Минтруда, но не была услышана.
- Пусть жалуются в прокуратуру. В постановлении четко сказано, кто имеет право на выплаты. Никаких двойных прочтений нет, - прокомментировал журналистам ситуацию директор бердского Центра занятости населения Елена Дмитриева.
Елена не знает, как ей быть. Она рассказала, что после увольнения устроилась неофициально в магазин, но с началом режима самоизоляции трудовые отношения с ней разорвали. Она не знает, как жить дальше, поскольку денег больше нет.
Редакция бердского издания решила организовать сбор средств в помощь женщине и ее ребенку. По завершении режима самоизоляции журналисты обещают попробовать решить ее вопрос со службой занятости.