Уволенная перед самоизоляцией мать с ребенком в Бердске существует на 1800 рублей

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», Елена попыталась обратиться за увеличенным пособием по безработице. На это ее натолкнули слова Президента Путина. Но в центре занятости бердчанке ответили отказом. Ведь пособие в размере 14 560 рублей и 3000 рублей на детей имеют право получать только те, кто был уволен после 1 марта и официально признан безработными.