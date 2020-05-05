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Уволенная перед самоизоляцией мать с ребенком в Бердске существует на 1800 рублей

5 мая 2020, 18:52
Ей отказали в повышенном пособии по безработице и выплатах на ребенка.

В Бердске женщина по имени Елена вынуждена выживать вместе с ребенком на 1800 рублей в месяц. Она потеряла работу в торговой компании в конце февраля, после чего стала на биржу труда. Но женщине назначили пособие в размере всего 1800 рублей.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», Елена попыталась обратиться за увеличенным пособием по безработице. На это ее натолкнули слова Президента Путина. Но в центре занятости бердчанке ответили отказом. Ведь пособие в размере 14 560 рублей и 3000 рублей на детей имеют право получать только те, кто был уволен после 1 марта и официально признан безработными.

Отчаявшаяся девушка, которой не хватает денег даже на еду, попыталась спорить с сотрудниками службы занятости. Она апеллировала к разъяснениям Минтруда, но не была услышана.

- Пусть жалуются в прокуратуру. В постановлении четко сказано, кто имеет право на выплаты. Никаких двойных прочтений нет, - прокомментировал журналистам ситуацию директор бердского Центра занятости населения Елена Дмитриева.

Елена не знает, как ей быть. Она рассказала, что после увольнения устроилась неофициально в магазин, но с началом режима самоизоляции трудовые отношения с ней разорвали. Она не знает, как жить дальше, поскольку денег больше нет.

Редакция бердского издания решила организовать сбор средств в помощь женщине и ее ребенку. По завершении режима самоизоляции журналисты обещают попробовать решить ее вопрос со службой занятости.

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