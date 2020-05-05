atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске из-за коронавируса отменили «последние звонки»

5 мая 2020, 15:06
Выпускные балы пока под вопросом.

Для учеников 11-х классов окончание школы не станет в этом году ярким и запоминающимся. Мэрия Новосибирска приняла решение отменить «последние звонки» в 2020 году. Ответ на вопрос, состоятся ли выпускные балы, школьники и их родители получат сразу после завершения очередного периода самоизоляции.

При принятии решения будет оцениваться эпидемиологическая ситуация в регионе и в стране. Скорее всего массовые мероприятия не будут проводится ещё очень долго, а значит не состоятся и праздники в честь окончания школы.

Как сказала КП Новосибирск глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, власти ожидают дальнейших распоряжений, которые с большой долей вероятности будут носить рекомендательно-запретительный характер относительно планов на июнь.

Материалы по теме
Почти 500 сельских школ Новосибирской области возобновили работуНГУ частично отменил выпускные экзаменыДо 15 мая продлили дистанционное обучение в школах Новосибирской области
#Новости#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52