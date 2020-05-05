В Новосибирске из-за коронавируса отменили «последние звонки»

Для учеников 11-х классов окончание школы не станет в этом году ярким и запоминающимся. Мэрия Новосибирска приняла решение отменить «последние звонки» в 2020 году. Ответ на вопрос, состоятся ли выпускные балы, школьники и их родители получат сразу после завершения очередного периода самоизоляции.
При принятии решения будет оцениваться эпидемиологическая ситуация в регионе и в стране. Скорее всего массовые мероприятия не будут проводится ещё очень долго, а значит не состоятся и праздники в честь окончания школы.
Как сказала КП Новосибирск глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, власти ожидают дальнейших распоряжений, которые с большой долей вероятности будут носить рекомендательно-запретительный характер относительно планов на июнь.