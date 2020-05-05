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В Новосибирске на дорогой «Мерседес» S-класса рухнул столб

5 мая 2020, 19:47
Германский автомобиль получил серьезные повреждения.

Сегодня, 5 мая, в центре Новосибирска рухнул столб электроопоры. Он упал ровно на припаркованный седан «Мерседес» S-класса.

Местом происшествия стала территория рядом с домом №74а на улице Ядринцевской. Как сообщают подписчики сообщества «АСТ-54», неосторожный водитель бетономешалки зацепил провод, в результате чего упали несколько опор, поддерживающих кабель.

От падения столба на «Мерседес» у дорогого автомобиля вогнулась крыша, разбилось заднее стекло и повредился багажник. Еще несколько автомобилей получили царапины на лакокрасочном покрытии.

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#Новости#Происшествия
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