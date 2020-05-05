В Новосибирске на дорогой «Мерседес» S-класса рухнул столб

Сегодня, 5 мая, в центре Новосибирска рухнул столб электроопоры. Он упал ровно на припаркованный седан «Мерседес» S-класса.
Местом происшествия стала территория рядом с домом №74а на улице Ядринцевской. Как сообщают подписчики сообщества «АСТ-54», неосторожный водитель бетономешалки зацепил провод, в результате чего упали несколько опор, поддерживающих кабель.
От падения столба на «Мерседес» у дорогого автомобиля вогнулась крыша, разбилось заднее стекло и повредился багажник. Еще несколько автомобилей получили царапины на лакокрасочном покрытии.