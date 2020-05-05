В Новосибирске рынок складской недвижимости справляется с «коронакризисом»

Причины того, почему рынок складской недвижимости справляется с «коронакризисом» кроются в изменениях, которые произошли в сфере торговли еще до пандемии. Весь ритейл хоть и постепенно, но все же уходил в интернет-торговлю, для которой одной из важнейших задач стала скорость доставки товара до покупателя. Сложившаяся ситуация с пандемией ускорила этот процесс и стала точкой колоссального роста, а соответственно и увеличения именно складских площадей.