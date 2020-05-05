В Новосибирске рынок складской недвижимости справляется с «коронакризисом»

Для многих предпринимателей Новосибирска слово «коронакризис» уже стало осязаемой реальностью. Доходы сократились, встает вопрос о сокращении персонала или вообще – закрытии бизнеса. В частности, пандемия коронавируса больно ударила по рынку коммерческой недвижимости, из которой наименее пострадал сегмент складских помещений. Этому посвящена авторская колонка Дмитрия Белых в издании «Деловой Новосибирск».
Причины того, почему рынок складской недвижимости справляется с «коронакризисом» кроются в изменениях, которые произошли в сфере торговли еще до пандемии. Весь ритейл хоть и постепенно, но все же уходил в интернет-торговлю, для которой одной из важнейших задач стала скорость доставки товара до покупателя. Сложившаяся ситуация с пандемией ускорила этот процесс и стала точкой колоссального роста, а соответственно и увеличения именно складских площадей.
Остановка большого числа производств в Китае и закрытие границ между странами подтолкнули продавцов максимально увеличить запасы продукции на своих действующих площадках, а в большинстве случаев еще и увеличить объем этих запасов за счет аренды дополнительных складских площадей. Основными игроками в этом сегменте рынка недвижимости стали крупные интернет-магазины и маркетплейсы, такие как «Wildberries», «OZON», «AliExpressRussia», «Ситилинк» и другие, транспортные компании, компании оказывающие логистические услуги и услуги по ответственному хранению, продуктовый ритейл и конечно же фармацевтические компании.
Большое влияние оказало и географическое положение Новосибирска, который является крупнейшим транспортным узлом Западной Сибири, расположенным на пересечении транспортных магистралей, включая Транссиб. Население Новосибирска, по данным Росстата на 2020 год, составляет 1 625 600 человек, с учетом Новосибирской области это уже 2 798 170 человек, а в радиусе всего 230-270 км расположены такие крупные города как Кемерово, Томск, Барнаул. А это поддерживает складскую недвижимость Новосибирска в данный момент.
По мнению эксперта, самые сложные времена еще впереди – пик экономического кризиса придется на июль-сентябрь 2020 г., когда весь рынок столкнется с крайне низкой покупательской способностью населения. При этом, анализируя планируемый объем вводимых в этом году новых складских площадей, можно прогнозировать их востребованность.
Что касается арендных ставок на складскую недвижимость на данный момент они без значительных изменений в целом, не считая краткосрочный дисконт на апрель/май. Не предвижу существенное падение аренды после завершения карантина, так как, во-первых, в последнее время мы наблюдали дефицит качественных складских площадей, а во-вторых, каждый кризис бьёт по стоимости строительных материалов, что означает перерасчёт будущих проектов и уменьшение вводимых кв.м в долгосрочной перспективе. А при росте е-commerce это означает только стабильный спрос.
В ближайшей перспективе эксперт прогнозирует точечный дисконт на уровне не более 5-7% для якорных арендаторов, чтобы избежать издержек при смене партнёров.