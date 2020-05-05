В Новосибирском зоопарке родился детёныш аргали

В зоопарке Новосибирска родился детеныш аргали, алтайского горного дикого барана. Его фотография с матерью появилась в Instagram и покорила пользователей.
По словам работников зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо. В зоопарке уверены, что новое потомство вселяет уверенность в сохранении вида диких животных.
В настоящее время зоопарк Новосибирска – единственный, в котором содержатся алтайские горные бараны. Вид стал исчезающим после того, как аргали были истреблены в ходе неконтролируемой охоты на Алтае, в Тыве и Монголии.
В зоопарке первая самка появилась в 1994 году, а первое потомство – только в 2013. Теперь детеныши появляются ежегодно. А четверых из них в 2018 году выпустили в национальный парк «Сайлюгемский» республики Алтай.