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В Новосибирском зоопарке родился детёныш аргали

5 мая 2020, 04:31
Потомство дает надежду на сохранение вида и его распространение в дикой природе.

В зоопарке Новосибирска родился детеныш аргали, алтайского горного дикого барана. Его фотография с матерью появилась в Instagram и покорила пользователей.

По словам работников зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо. В зоопарке уверены, что новое потомство вселяет уверенность в сохранении вида диких животных.

В настоящее время зоопарк Новосибирска – единственный, в котором содержатся алтайские горные бараны. Вид стал исчезающим после того, как аргали были истреблены в ходе неконтролируемой охоты на Алтае, в Тыве и Монголии.

В зоопарке первая самка появилась в 1994 году, а первое потомство – только в 2013. Теперь детеныши появляются ежегодно. А четверых из них в 2018 году выпустили в национальный парк «Сайлюгемский» республики Алтай.

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