Власти Барабинска собирают с горожан деньги на ремонт памятника Ленину

Власти Барабинска в условиях пандемии собирают с горожан деньги на ремонт памятника Ленину. Платить 150 тысяч рублей барабинцы отказываются.
Как пишет НДН.инфо, мэрия планирует отремонтировать центральную площадь Барабинска, где установлен памятник вождю, за 1,9 млн рублей. Причем 150 тысяч рублей собирают с местного населения.
Вот только сами горожане не готовы платить за «коммерческий брак». Дело в том, что вагон с памятником прибыл на станцию Барабинска в 1936 году. Никто до сих пор не знает, куда направлялся груз, и кто его автор.
В сложившихся условиях для горожан представляется более важными другие задачи – медицинские маски и ремонт основных дорог. А памятник может еще год простоять.
В рамках работ до 1 сентября подрядчик отремонтирует тротуары, сам памятник и постамент, установит вазоны, скамейки и высадит восемь сосен и 165 кустов снежноягодника кистевого.
Напомним, мэр Новосибирска тоже отличился, установив баннеры в честь Владимира Ленина по всему городу в период самоизоляции.