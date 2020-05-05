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Житель Бердска украл в Новосибирске стиральную машину и телевизор

5 мая 2020, 18:05
Он проник в квартиру потерпевшего, подобрав ключ к замку.

Новосибирские полицейские смогли задержать квартирного вора, который не поленился вынести тяжелую бытовую технику. В конце февраля он похитил из квартиры в Заельцовском районе стиральную машину, телевизор и акустическую колонку.

Когда владелец пропавшего имущества обратился в полицию, он оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого, которым оказался 48-летний житель Бердска, ранее судимый за кражу.

Полиция установила, что подозреваемый попал в квартиру, подобрав ключ к замку. Теперь он помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в краже.

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#Новости#Происшествия
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