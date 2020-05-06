Приемную мать обвиняют в издевательствах над детьми в Новосибирской области

Жительница Чанов обвинила приемную семью, где воспитываются две ее дочери, в жестоком обращении с детьми.
Анна Гаврилова является матерью двух девочек – 13 и 11 лет. Когда ее лишили родительских прав, детей забрала ее мать. Но та умерла в этом году, и дети были переданы в приемную семью.
Женщина работает на свалке, и в один из рабочих дней туда приехала женщина с ребенком, в котором она узнала свою младшую дочь. Но то, что она увидела, повергло ее в шок. Приемная мать выбросила игрушки на труп собаки и заставила девочку собирать их. Сначала ребенок плакал, а затем попытался подойти к родной матери, но ему запретили это делать.
Как оказалось, местные жители Чанов наслышаны об издевательствах над детьми.