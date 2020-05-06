Приемную мать обвиняют в издевательствах над детьми в Новосибирской области

Женщина работает на свалке, и в один из рабочих дней туда приехала женщина с ребенком, в котором она узнала свою младшую дочь. Но то, что она увидела, повергло ее в шок. Приемная мать выбросила игрушки на труп собаки и заставила девочку собирать их. Сначала ребенок плакал, а затем попытался подойти к родной матери, но ему запретили это делать.