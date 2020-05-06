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Приемную мать обвиняют в издевательствах над детьми в Новосибирской области

6 мая 2020, 15:52
Родная мать стала свидетельницей нападок на ребенка

Жительница Чанов обвинила приемную семью, где воспитываются две ее дочери, в жестоком обращении с детьми.

Анна Гаврилова является матерью двух девочек – 13 и 11 лет. Когда ее лишили родительских прав, детей забрала ее мать. Но та умерла в этом году, и дети были переданы в приемную семью.

Женщина работает на свалке, и в один из рабочих дней туда приехала женщина с ребенком, в котором она узнала свою младшую дочь. Но то, что она увидела, повергло ее в шок. Приемная мать выбросила игрушки на труп собаки и заставила девочку собирать их. Сначала ребенок плакал, а затем попытался подойти к родной матери, но ему запретили это делать.

Как оказалось, местные жители Чанов наслышаны об издевательствах над детьми.

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