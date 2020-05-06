Руководитель попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов покончил с собой

Дмитрий Босов был основателем и контролирующим акционером группы «Аллтек». Одним из его главных активов была группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Журнал Forbes поместил Босова на 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $1,1 млрд.