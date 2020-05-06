Руководитель попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов покончил с собой

Сегодня, 6 мая, ночью покончил с собой миллиардер, руководитель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Босов. Его тело было обнаружено в подмосковном поселке Усово.
Дмитрий Босов был основателем и контролирующим акционером группы «Аллтек». Одним из его главных активов была группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Журнал Forbes поместил Босова на 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $1,1 млрд.
Следственный комитет подтвердил гибель миллиардера. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.