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Руководитель попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов покончил с собой

6 мая 2020, 23:08
Тело миллиардера было найдено в подмосковном поселке Усово.

Сегодня, 6 мая, ночью покончил с собой миллиардер, руководитель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Босов. Его тело было обнаружено в подмосковном поселке Усово.

Дмитрий Босов был основателем и контролирующим акционером группы «Аллтек». Одним из его главных активов была группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Журнал Forbes поместил Босова на 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $1,1 млрд.

Следственный комитет подтвердил гибель миллиардера. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Происшествия
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