В НОВАТе монтируют подсветку стоимостью 400 миллионов

«Это уникальный для нас проект. Когда в испанском Бильбао строился музей Гуггенхайма, то все говорили: безумные траты, зачем это нужно... Но после этого Бильбао стал центром современного искусства» - рассказал в интервью НГС художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.