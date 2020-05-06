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В НОВАТе монтируют подсветку стоимостью 400 миллионов

6 мая 2020, 23:16
Часть освещения уже установлена.

В НОВАТе начался монтаж подсветки, которая стоит 400 миллионов рублей. Для освещения будет использовано 1500 приборов. Часть освещения уже установлена и ее можно увидеть.

«Это уникальный для нас проект. Когда в испанском Бильбао строился музей Гуггенхайма, то все говорили: безумные траты, зачем это нужно... Но после этого Бильбао стал центром современного искусства» - рассказал в интервью НГС художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Он добавил, что оперный театр является доминантой Новосибирска. И выразил надежду, что после реализации проекта столице Сибири наконец-таки придется изменять хотя бы в центре городскую среду.

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