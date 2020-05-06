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В Новосибирске два кафе кормили посетителей с нарушением режима самоизоляции

6 мая 2020, 20:05
Точки общественного питания обнаружили в ходе рейда полицейские.

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области полиция провела ряд рейдов, в ходе которых искала нарушителей самоизоляции. В итоге были составлены 97 протоколов, в том числе в отношении тех, кто должен был находиться на карантине дома в связи с выписанным в его адрес предписанием.

В ходе проверок полиция обнаружила работающие точки общественного питания. Напомним, по действующим правилам кафе и ресторанам запрещено обслуживать клиентов в обеденных залах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на территории Кировского и Центрального районов города были найдены два кафе, в которых было организовано питание посетителей. На их владельцев составлены административные протоколы по статье 6.3 КоАП РФ.

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