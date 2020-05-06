В Новосибирске два кафе кормили посетителей с нарушением режима самоизоляции

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области полиция провела ряд рейдов, в ходе которых искала нарушителей самоизоляции. В итоге были составлены 97 протоколов, в том числе в отношении тех, кто должен был находиться на карантине дома в связи с выписанным в его адрес предписанием.