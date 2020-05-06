В Новосибирске два кафе кормили посетителей с нарушением режима самоизоляции

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области полиция провела ряд рейдов, в ходе которых искала нарушителей самоизоляции. В итоге были составлены 97 протоколов, в том числе в отношении тех, кто должен был находиться на карантине дома в связи с выписанным в его адрес предписанием.
В ходе проверок полиция обнаружила работающие точки общественного питания. Напомним, по действующим правилам кафе и ресторанам запрещено обслуживать клиентов в обеденных залах.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на территории Кировского и Центрального районов города были найдены два кафе, в которых было организовано питание посетителей. На их владельцев составлены административные протоколы по статье 6.3 КоАП РФ.