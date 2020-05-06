В Новосибирске от президента ждут помощи четверым медвежатам

«Зимой еще подрабатывали фотосессиями. И с кормежкой все было налажено: нам отдавали отходы школьной кухни, делились продуктами. Пока звери не голодают, но еда лишней никогда не бывает. Ведь четыре медведя кушают как слоны. Но, если честно, больше проблема в том, что мишкам негде жить», – цитирует КП Новосибирск Майю Кирсанову.