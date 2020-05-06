В Новосибирске от президента ждут помощи четверым медвежатам

В Новосибирске четверо медвежат стали жертвами карантина из-за коронавируса. Их историю рассказывает КП Новосибирск.
Перезимовавшие в селе Марусино четверо медвежат новосибирской дрессировщицы Майи Кирсановой нуждаются в помощи. В стране закрылись на карантин цирки, и теперь женщина и ее питомцы остались без работы и пропитания.
Зиму квартет медведей провел в конюшне с другими животными, но срок аренды истек, а продлить его нет возможности. Идти дрессировщице с медведями некуда.
«Зимой еще подрабатывали фотосессиями. И с кормежкой все было налажено: нам отдавали отходы школьной кухни, делились продуктами. Пока звери не голодают, но еда лишней никогда не бывает. Ведь четыре медведя кушают как слоны. Но, если честно, больше проблема в том, что мишкам негде жить», – цитирует КП Новосибирск Майю Кирсанову.
Сотрудники цирка обратилась за помощью в Правительство НСО. Сначала там помогли, но потом власти поменяли свое решение. Следующей инстанцией, куда обратились за помощью – стала администрация президента. В течение 30 дней там рассматривают обращение.