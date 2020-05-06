atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске требуют перенести остановку «Ипподромская»

7 мая 2020, 01:49
Активисты предлагают сдвинуть ее в сторону для удобства пассажиров, водителей и пешеходов.

В Новосибирске действуют активисты фонда Ильи Варламова «Городские проекты». Они пытаются привлечь внимание мэрии к существующим на территории областного центра урбанистическим проблемам. Одной из них является расположение остановок общественного транспорта.

В Фонде обратили внимание на крайнее неудобство обустройства остановки «Ипподромская» на улице Гоголя. Ее остановочный карман постоянно занят припаркованными автомобилями, поэтому автобусы в него не заезжают. Но даже если карман свободен, водители общественного транспорта его избегают из-за неудобства.

Одновременно крайне неудобно расположен остановочный павильон, который перегораживает тротуар. В нем расположена торговая точка, а пешеходам остаются только узкие проходы по бокам.

Активисты предлагают сдвинуть остановку в сторону, туда, где на тротуаре достаточно места для установки павильона. А остановочный карман отдать для законной парковки автомобилей. По мнению авторов инициативы, новая схема станет удобной для всех.

Материалы по теме
Фонд Ильи Варламова требует перестроить остановки трамваев в Новосибирске
#Новости#Город
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52