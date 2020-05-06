В Новосибирске требуют перенести остановку «Ипподромская»

В Новосибирске действуют активисты фонда Ильи Варламова «Городские проекты». Они пытаются привлечь внимание мэрии к существующим на территории областного центра урбанистическим проблемам. Одной из них является расположение остановок общественного транспорта.
В Фонде обратили внимание на крайнее неудобство обустройства остановки «Ипподромская» на улице Гоголя. Ее остановочный карман постоянно занят припаркованными автомобилями, поэтому автобусы в него не заезжают. Но даже если карман свободен, водители общественного транспорта его избегают из-за неудобства.
Одновременно крайне неудобно расположен остановочный павильон, который перегораживает тротуар. В нем расположена торговая точка, а пешеходам остаются только узкие проходы по бокам.
Активисты предлагают сдвинуть остановку в сторону, туда, где на тротуаре достаточно места для установки павильона. А остановочный карман отдать для законной парковки автомобилей. По мнению авторов инициативы, новая схема станет удобной для всех.