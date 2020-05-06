В Новосибирске требуют перенести остановку «Ипподромская»

В Фонде обратили внимание на крайнее неудобство обустройства остановки «Ипподромская» на улице Гоголя. Ее остановочный карман постоянно занят припаркованными автомобилями, поэтому автобусы в него не заезжают. Но даже если карман свободен, водители общественного транспорта его избегают из-за неудобства.