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Posted 6 мая 2020, 20:51

Published 6 мая 2020, 20:51

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Новосибирской области на здравоохранение пустят 6,5 миллиарда рублей

6 мая 2020, 20:51
Чиновники областного правительства обсудили планы по расходованию денег по нацпроекту.

В среду, 6 мая, правительство Новосибирской области в режиме видеоконференции обсудило траты по нацпроекту «Здравоохранение». Модератором встречи выступил заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Основной доклад под названием «О проведенной работе по реализации национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году» зачитал заместитель министра здравоохранения Александр Колупаев. По его данным, в рамках нацпроекта предполагается потратить 6 миллиардов 379 миллионов рублей. Деньги освоят стразу три министерства: здравоохранения, строительства и цифрового развития и связи.

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано приобретение 167 единиц оборудования для трех медицинских учреждений. Также в этом году запланировано оснащение медицинским оборудованием центров амбулаторной онкологической помощи в Карасукской, Татарской и Искитимской центральных районных больницах. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году запланировано приобретение 442 единиц медицинских изделий, в том числе – «тяжелого» оборудования. Продолжится работа по оборудованию региональных сосудистых центров.

Продолжается реализация и других проектов – «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура». В частности, в 2020 году ожидается выполнение не менее 150 вылетов вертолета санитарной авиации.

В течение года планируется построить 41 новый ФАП. Для центральных районных больниц чиновники хотят закупить 12 машин санитарного транспорта. В планах капитальный и текущий ремонт поликлиник.

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