В Новосибирской области на здравоохранение пустят 6,5 миллиарда рублей

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано приобретение 167 единиц оборудования для трех медицинских учреждений. Также в этом году запланировано оснащение медицинским оборудованием центров амбулаторной онкологической помощи в Карасукской, Татарской и Искитимской центральных районных больницах. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году запланировано приобретение 442 единиц медицинских изделий, в том числе – «тяжелого» оборудования. Продолжится работа по оборудованию региональных сосудистых центров.