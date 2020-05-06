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В Новосибирской области наказаны нарушители карантина на праздниках

6 мая 2020, 17:30
Общая сумма штрафов уже превысила 2,8 млн рублей.

Во время майских праздников сотрудники полиции и профильных областных министерств продолжили рейды, направленные на соблюдение гражданами и предприятиями карантина в период эпидемии коронавируса.

В Барабинске женщина поздно ночью 3 мая незаконно торговала рыбой на вокзале. 4 и 5 мая в Академгородке выявлены магазин обуви и товаров для садоводства. Обе торговые точки работали с нарушениями. Персонал организаций не был обеспечен масками.

Грубые нарушения выявлены и в Ленинском районе Новосибирска. Там вопреки запрету обслуживало посетителей кафе «Суши Make».

Выявлены нарушители и среди граждан. В аэропорту Толмачево 1 мая была задержана жительница Бердска при попытке улететь в другой регион. Она находилась на двухнедельной самоизоляции из-за коронавируса.

Всего с конца марта правоохранительными органами составлено и направлено в суд 794 протокола. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 2,8 млн рублей.

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