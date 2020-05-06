В Новосибирской области наказаны нарушители карантина на праздниках

В Барабинске женщина поздно ночью 3 мая незаконно торговала рыбой на вокзале. 4 и 5 мая в Академгородке выявлены магазин обуви и товаров для садоводства. Обе торговые точки работали с нарушениями. Персонал организаций не был обеспечен масками.