Число завозных случаев коронавируса в Новосибирской области снизилось

Posted 7 мая 2020, 07:24
Published 7 мая 2020, 07:24
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
В Новосибирске все меньше регистрируется завозных случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал в «Вести LIVE» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В последние три недели чаще регистрируются «внутренние очаги» коронавируса. Между тем Хальзов также заявил, что в больницах и поликлиниках вспышек инфекции нет. Все подозрительные пациенты помещаются в специальные боксы, устанавливается список их контактов.
В области сдать тест на коронавирус можно в десяти лабораториях, которые находятся как в госучреждениях, так и частных клиниках.
По последним данным, число заболевших коронавирусом составило 876 человек, 67 человек выявили в последние сутки. Диагноз подтвердился у 42 детей.