Число завозных случаев коронавируса в Новосибирской области снизилось

В последние три недели чаще регистрируются «внутренние очаги» коронавируса. Между тем Хальзов также заявил, что в больницах и поликлиниках вспышек инфекции нет. Все подозрительные пациенты помещаются в специальные боксы, устанавливается список их контактов.