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Число завозных случаев коронавируса в Новосибирской области снизилось

7 мая 2020, 14:24
Инфекция распространяется внутри региона

В Новосибирске все меньше регистрируется завозных случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал в «Вести LIVE» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В последние три недели чаще регистрируются «внутренние очаги» коронавируса. Между тем Хальзов также заявил, что в больницах и поликлиниках вспышек инфекции нет. Все подозрительные пациенты помещаются в специальные боксы, устанавливается список их контактов.

В области сдать тест на коронавирус можно в десяти лабораториях, которые находятся как в госучреждениях, так и частных клиниках.

По последним данным, число заболевших коронавирусом составило 876 человек, 67 человек выявили в последние сутки. Диагноз подтвердился у 42 детей.

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