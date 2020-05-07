Из квартиры жительницы Новосибирска вывезли четыре самосвала мусора

В декабре 2019 года по иску районной администрации, женщину обязали навести порядок в жилище, однако она этого не сделала. «Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения», – говорится в релизе ведомства.