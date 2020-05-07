Из квартиры жительницы Новосибирска вывезли четыре самосвала мусора

В Дзержинском районе Новосибирска коммунальщики с помощью судебных приставов очистили квартиру женщины от мусора. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
По словам соседей, 45-летняя сибирячка до потолка забила отходами свою двухкомнатную квартиру. Из-за антисанитарии в доме развелось множество насекомых. Соседи страдали от невыносимого запаха и постоянно жаловались на хозяйку.
В декабре 2019 года по иску районной администрации, женщину обязали навести порядок в жилище, однако она этого не сделала. «Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения», – говорится в релизе ведомства.
Однако ни штрафы, ни уговоры не заставили сибирячку выполнить решение суда. В апреле женщина наконец пустила в свое жилище сотрудников коммунальной службы. Они чистили квартиру до позднего вечера. Чтобы вывезти весь мусор, который копился годами, потребовалось четыре самосвала. В ближайшее время специалисты дезинфицируют помещение.