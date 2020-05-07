На крыше больницы Татарска появился триколор германского княжества

Город Татарск Новосибирской области сегодня, 7 мая, прославился со знаком минус на всю Россию. Местные жители обратили внимание, что на крыше больницы появились не имеющие никакого отношения к стране или области флаги. У них цвета российского триколора, но только перепутанные местами.
У сибиряков восемь загадочных флагов вызвали волну возмущение и негодования. Звучат слова «позор», «халатность», «безграмотность» и другие, более тяжелые, выражения.
Пользователи обратили внимание, что размещенные полотна – это флаги германского Княжества Шаумберг-Липпе. Оно появилось в 1643 году, просуществовав до появления Веймарской республики в начале XX века.
С подобным флагом выкладывала публикацию в Instagram известная российская фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка выложила рисованную картинку в День России в прошлом году. На иллюстрации была изображена она и флаг германского княжества. Как только подписчики фигуристки указали на ошибку, картинка была удалена.