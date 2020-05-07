На крыше больницы Татарска появился триколор германского княжества

С подобным флагом выкладывала публикацию в Instagram известная российская фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка выложила рисованную картинку в День России в прошлом году. На иллюстрации была изображена она и флаг германского княжества. Как только подписчики фигуристки указали на ошибку, картинка была удалена.