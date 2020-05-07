Новосибирская полиция с 12 мая возьмется за несовершеннолетних

Новосибирская полиция с 12 по 19 мая проведет оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор». Их задача - предупреждение преступности среди несовершеннолетних. По всей области профилактикой займутся представители комиссий по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительной системы и здравоохранения.
Полицейские планируют провести проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. С несовершеннолетними проведут беседы с разъяснением их прав и обязанностей, ответственности за различные виды правонарушений.
На данный момент запланированы встречи с руководителями образовательных учреждений, молодежных общественных объединений, спортивных организаций. Также будут выявляться места пребывания безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, устанавливаться лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений и административных правонарушений.