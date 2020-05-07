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Posted 7 мая 2020, 13:42

Published 7 мая 2020, 13:42

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Сотрудники ГИБДД из-за коронавируса ужесточили контроль на дорогах

7 мая 2020, 13:42
Инспекторы призывают новосибирцев ограничить перемещение на транспорте и больше времени проводить дома.

Сотрудники Госавтоинспекции НСО усилили контроль за нелицензированными перевозками людей в регионе. Совместно с Ространснадзором они проверяют машины на стационарных постах.

Таких кордонов в регионе организовано 6: в Ордынском, Черепановом, Тогучинском, Болотнинском, Колыванском и Татарском районах. Они выставлены для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Инспекторы проверяют у водителей документы и предупреждают пассажиров о действии в регионе режима самоизоляции. Они призывают новосибирцев ограничить перемещение на транспорте и больше времени проводить дома.

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#Транспорт
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