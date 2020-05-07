В Новосибирске еще 22 человека вылечились от коронавируса

Сегодня в Новосибирской области выписано еще 22 пациента, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с COVID-19. Таким образом с начала эпидемии в регионе выписаны уже 262 человека.
Всего на 6 мая в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 12 пациентов. 1762 жителя региона остаются на карантине из-за коронавируса, 12875 человек уже отбыли двухнедельную изоляцию и сняты с наблюдения.
За сутки 953 новосибирцев заболели ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.