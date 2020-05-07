atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске еще 22 человека вылечились от коронавируса

7 мая 2020, 23:06
С начала эпидемии в регионе выписаны уже 262 человека.

Сегодня в Новосибирской области выписано еще 22 пациента, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с COVID-19. Таким образом с начала эпидемии в регионе выписаны уже 262 человека.

Всего на 6 мая в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 12 пациентов. 1762 жителя региона остаются на карантине из-за коронавируса, 12875 человек уже отбыли двухнедельную изоляцию и сняты с наблюдения.

За сутки 953 новосибирцев заболели ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

Материалы по теме
Новосибирская стюардесса с коронавирусом едва не отправилась в рейсЗаявившего о вспышке коронавируса в поликлинике Новосибирска массажиста перевелиЧисло завозных случаев коронавируса в Новосибирской области снизилось
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52