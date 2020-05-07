В Новосибирске отловили стаю бездомных собак

Бездомных псов в Пашино стало меньше. Накануне здесь отловили 13 собак, которые обитали во дворах жилых домов.
Отловом занимается Новосибирский центр по проблемам домашних животных. Специалисты стерилизуют и чипируют бездомных собак, а после выпускают на улицу. Но местных жителей не устраивает такой гуманный способ, и они настаивают на радикальных мерах.
Как сообщают Вести.Новосибирск, агрессивных собак не выпускают после отлова, остальные же не представляют опасности. Но люди сами начинают прикармливать животных, и те воспринимают жилые дома как сырьевую базу.