В Новосибирске учитель истории отсудила у Минобра 100 тысяч рублей

Как пишет прокуратура, женщина, отработав в школе 36 лет, вышла на пенсию. После увольнения она получила, в соответствии с областным законом, единовременное денежное пособие, но сумма оказалась меньше той, на которую она рассчитывала. В расчетах размера среднего дохода педагога была допущена ошибка. Но в министерстве и в соцслужбе ей отказали в пересмотре решения.