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В Новосибирске учитель истории отсудила у Минобра 100 тысяч рублей

7 мая 2020, 10:31
Министерство ошиблось по расчетах

Учитель истории на пенсии отсудила у Министерства образования Новосибирской области более 100 тысяч рублей.

Как пишет прокуратура, женщина, отработав в школе 36 лет, вышла на пенсию. После увольнения она получила, в соответствии с областным законом, единовременное денежное пособие, но сумма оказалась меньше той, на которую она рассчитывала. В расчетах размера среднего дохода педагога была допущена ошибка. Но в министерстве и в соцслужбе ей отказали в пересмотре решения.

Тогда она обратилась в прокуратуру, которая подала на министерство в суд о взыскании недостающей суммы в размере более 100 тыс.руб. В итоге учителю перечислили положенные ей по закону деньги.

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