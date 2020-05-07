В Новосибирске учитель истории отсудила у Минобра 100 тысяч рублей

Учитель истории на пенсии отсудила у Министерства образования Новосибирской области более 100 тысяч рублей.
Как пишет прокуратура, женщина, отработав в школе 36 лет, вышла на пенсию. После увольнения она получила, в соответствии с областным законом, единовременное денежное пособие, но сумма оказалась меньше той, на которую она рассчитывала. В расчетах размера среднего дохода педагога была допущена ошибка. Но в министерстве и в соцслужбе ей отказали в пересмотре решения.
Тогда она обратилась в прокуратуру, которая подала на министерство в суд о взыскании недостающей суммы в размере более 100 тыс.руб. В итоге учителю перечислили положенные ей по закону деньги.