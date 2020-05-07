В Новосибирской области ввод жилья в строй вырос на 42%

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал в эфире ТАСС об успехах курируемой им отрасли. По словам чиновника, картина в регионе более чем радостная – показатель по сдаче жилья выше прошлогоднего на 42%, если брать аналогичный период.
- По апрелю мы ввели порядка 56 тысяч квадратных метров. Где-то в пределах от 130 до 140% идем по всем месяцам с начала года, - заявил Иван Шмидт.
Плановые показатели выполнены более чем на 16%. Одновременно министр затруднился оценить, какой урон строительной отрасли нанесла пандемия коронавируса.
По словам чиновника, строительный комплекс это очень инертная система, которую тяжело останавливать и запускать заново. Поскольку простой объектов был минимальный, точно назвать во что он вылился нельзя – пока никаких конкретных цифр нет.
Напомним, с введением режима самоизоляции в Новосибирской области были остановлены почти все предприятия. Вскоре работа строительных компаний была возобновлена.