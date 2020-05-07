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В Новосибирской области выросло число коррупционных преступлений

7 мая 2020, 09:51
Прокуратура назвала самые громкие дела

Число коррупционных преступлений в Новосибирской области выросло на 10,2% с начала 2020 года. Всего за три месяца было зарегистрировано 151 дело коррупционной направленности.

Согласно данным областной прокуратуры, на 10,8% меньше было выявлено экономических преступлений – 2020 г. - 760 преступлений, 2019 г. – 852.

По статье «Коррупция» в 2019 году в области осудили 172 человека. Причем большинство, 12,2%, были привлечены за дачу взятки, 8,1% - за получение взятки, посредниками стали 1,7%.

Среди резонансных дел 2019 года; приговор экс-директора НИИТО Михаила Садового, бывшему директору Новосибирского планетария Сергею Масликову, бывшим руководителям НИИ ПК им. Мешалкина Караськову и Покушалову.

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