В Новосибирской области выросло число коррупционных преступлений

Число коррупционных преступлений в Новосибирской области выросло на 10,2% с начала 2020 года. Всего за три месяца было зарегистрировано 151 дело коррупционной направленности.
Согласно данным областной прокуратуры, на 10,8% меньше было выявлено экономических преступлений – 2020 г. - 760 преступлений, 2019 г. – 852.
По статье «Коррупция» в 2019 году в области осудили 172 человека. Причем большинство, 12,2%, были привлечены за дачу взятки, 8,1% - за получение взятки, посредниками стали 1,7%.
Среди резонансных дел 2019 года; приговор экс-директора НИИТО Михаила Садового, бывшему директору Новосибирского планетария Сергею Масликову, бывшим руководителям НИИ ПК им. Мешалкина Караськову и Покушалову.