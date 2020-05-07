В Новосибирской области за майские праздники в пожарах погибли 3 человека

Так, неосторожность при курении привела к двум трагических пожарам. 3 мая в деревне Новая Курья Карасукского района произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина 1963 года рождения. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым огнем, произошло обрушение кровли. 5 мая в селе Орехов Лог Краснозерского района непотушенный окурок привёл к тлению ткани кресла, вследствие чего выделился угарный газ, в результате чего погиб мужчина 1950 года рождения.