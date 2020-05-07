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В Новосибирской области за майские праздники в пожарах погибли 3 человека

7 мая 2020, 04:24
Всего в регионе произошло 56 бытовых пожаров в которых были спасены 11 человек.

В Новосибирской области с 1 по 5 мая произошло 56 бытовых пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пожарные тушили огонь как в квартирах многоэтажных домов, так и в частных домах, банях и автомобилях.

Сотрудники МЧС смогли спасти 11 человек. Шесть человек получили травмы, а трое – погибли. Трагедии произошли по разным причинам.

Так, неосторожность при курении привела к двум трагических пожарам. 3 мая в деревне Новая Курья Карасукского района произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина 1963 года рождения. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым огнем, произошло обрушение кровли. 5 мая в селе Орехов Лог Краснозерского района непотушенный окурок привёл к тлению ткани кресла, вследствие чего выделился угарный газ, в результате чего погиб мужчина 1950 года рождения.

Еще один трагический пожар произошел 4 мая в поселке Железнодорожный Новосибирского района, в результате которого погибла женщина 1932 года рождения. Когда профессиональные силы прибыли на место, дачный дом уже был полностью в огне. Предполагаемая причина пожара – недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.

Всего с начала года в Новосибирской области произошел 1221 техногенный пожар. От огня сотрудники МЧС спасли 305 человек.

#Новости#Происшествия
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