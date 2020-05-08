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Posted 8 мая 2020, 04:42

Published 8 мая 2020, 04:42

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Награды времен ВОВ нелегально продавали под Новосибирском

8 мая 2020, 04:42
Полиция задержала на станции Барабинской двух подозреваемых.

Под Новосибирском задержали двух сбытчиков государственных наград времен Великой Отечественной войны. Уголовные дела возбуждены в отношении 52-летнего жителя Барабинска и 55-летняя жителя Куйбышева.

Как рассказали в транспортной полиции, сотрудники правоохранительных органов, чтобы поймать преступников, выдавали себя за покупателей. Житель Барабинска за 1500 руб. продал им медаль «За трудовую доблесть» и за 4 тысячи рублей - самодельный немецкий штык-нож, изготовленный из карабина системы Маузер (принадлежащий солдатам армии Вермахта).

Второго сбытчика также поймали на станции Барабинской. Он предлагал за 1300 рублей орден Отечественной войны 2 степени. Полицейским задержанный рассказал, что награда досталась ему от одинокого ветерана, который в наследство передал ему свою квартиру. Деньги от продажи ордена он хотел направить на погашение долга. Вопрос о возбуждении дела за сбыт награды пока не решен.

В пресс-службе УТ МВД по СФО рассказали, что изъятые награды передадут в местный музей.

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