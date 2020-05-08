Награды времен ВОВ нелегально продавали под Новосибирском

Под Новосибирском задержали двух сбытчиков государственных наград времен Великой Отечественной войны. Уголовные дела возбуждены в отношении 52-летнего жителя Барабинска и 55-летняя жителя Куйбышева.
Как рассказали в транспортной полиции, сотрудники правоохранительных органов, чтобы поймать преступников, выдавали себя за покупателей. Житель Барабинска за 1500 руб. продал им медаль «За трудовую доблесть» и за 4 тысячи рублей - самодельный немецкий штык-нож, изготовленный из карабина системы Маузер (принадлежащий солдатам армии Вермахта).
Второго сбытчика также поймали на станции Барабинской. Он предлагал за 1300 рублей орден Отечественной войны 2 степени. Полицейским задержанный рассказал, что награда досталась ему от одинокого ветерана, который в наследство передал ему свою квартиру. Деньги от продажи ордена он хотел направить на погашение долга. Вопрос о возбуждении дела за сбыт награды пока не решен.
В пресс-службе УТ МВД по СФО рассказали, что изъятые награды передадут в местный музей.