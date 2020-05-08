Награды времен ВОВ нелегально продавали под Новосибирском

Второго сбытчика также поймали на станции Барабинской. Он предлагал за 1300 рублей орден Отечественной войны 2 степени. Полицейским задержанный рассказал, что награда досталась ему от одинокого ветерана, который в наследство передал ему свою квартиру. Деньги от продажи ордена он хотел направить на погашение долга. Вопрос о возбуждении дела за сбыт награды пока не решен.