atas.info
ГлавноеВсе новости

Награды времен ВОВ нелегально продавали под Новосибирском

8 мая 2020, 11:42
Полиция задержала на станции Барабинской двух подозреваемых.

Под Новосибирском задержали двух сбытчиков государственных наград времен Великой Отечественной войны. Уголовные дела возбуждены в отношении 52-летнего жителя Барабинска и 55-летняя жителя Куйбышева.

Как рассказали в транспортной полиции, сотрудники правоохранительных органов, чтобы поймать преступников, выдавали себя за покупателей. Житель Барабинска за 1500 руб. продал им медаль «За трудовую доблесть» и за 4 тысячи рублей - самодельный немецкий штык-нож, изготовленный из карабина системы Маузер (принадлежащий солдатам армии Вермахта).

Второго сбытчика также поймали на станции Барабинской. Он предлагал за 1300 рублей орден Отечественной войны 2 степени. Полицейским задержанный рассказал, что награда досталась ему от одинокого ветерана, который в наследство передал ему свою квартиру. Деньги от продажи ордена он хотел направить на погашение долга. Вопрос о возбуждении дела за сбыт награды пока не решен.

В пресс-службе УТ МВД по СФО рассказали, что изъятые награды передадут в местный музей.

Материалы по теме
Президент Франции наградил учёного ТГУ орденом Наполеона I
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52