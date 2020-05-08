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Новосибирский бизнес поддержат на 3 млрд рублей

8 мая 2020, 16:09
Максимально возможная сумма микрозайма без залога до 300 тысяч рублей.

В региональных фондах поддержки предпринимателей Новосибирской области скопилось за несколько лет более 3 млрд рублей. В такую сумму оценивается капитализация Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области в 2020 году, сообщает сайт Правительства НСО.

Уточняется, что эти средства могут быть использованы для поддержки бизнеса в регионе в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Уточняется, что капитализация Гарантийного фонда в 2020 году составляет более 2 млрд рублей, Фонда микрофинансирования – около 1,2 млрд рублей. В регионе изменились графики гашения долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет. Для наиболее пострадавших отраслей увеличена максимально возможная сумма микрозайма без залога до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников отказался от федеральных субсидий, направленных на поддержку бизнеса. Он решил справиться своими силами.

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#Новости#Бизнес
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