Новосибирский бизнес поддержат на 3 млрд рублей

Уточняется, что капитализация Гарантийного фонда в 2020 году составляет более 2 млрд рублей, Фонда микрофинансирования – около 1,2 млрд рублей. В регионе изменились графики гашения долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет. Для наиболее пострадавших отраслей увеличена максимально возможная сумма микрозайма без залога до 300 тысяч рублей.