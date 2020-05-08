Новосибирцам на праздниках запретили ходить в лес и разжигать костры

Запрет на приготовление еды на открытом огне распространяется не только на леса, но и на территории городов, а также садоводческих обществ. За нарушителями должны будут следить патрули. По сообщению регионального минприроды, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области к административной ответственности уже привлечено 216 лиц, в том числе 76 граждан, 94 должностных и 46 юридических лиц.