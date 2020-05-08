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Новосибирцам на праздниках запретили ходить в лес и разжигать костры

8 мая 2020, 17:51
В правительстве региона напомнили о штрафах для нарушителей запрета.

Жителям Новосибирской области на предстоящих праздничных днях запрещается посещать леса. Кроме того, нельзя жарить шашлыки на открытом огне и углях, выжигать сухую траву, поскольку это может привести к природных пожарам. В региональном минприроды напомнили, что нарушителей правил пожарной безопасности ждет административная и уголовная ответственность.

С начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 229 лесных пожаров. Они охватили площадь 1605,9 га, при этом большая часть пришлась на лесные массивы. Чаще всего пожары возникали на территориях Кыштовского, Болотнинского, Венгеровского, Мирновского, Искитимского и Северного лесничеств.

Виновниками большинства пожаров стали местные жители. Они палят сухую траву, а огонь переходит с земель иных категорий на лес. Часто это приводит к тому, что сгорают дачи или даже жилые дома.

Запрет на приготовление еды на открытом огне распространяется не только на леса, но и на территории городов, а также садоводческих обществ. За нарушителями должны будут следить патрули. По сообщению регионального минприроды, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области к административной ответственности уже привлечено 216 лиц, в том числе 76 граждан, 94 должностных и 46 юридических лиц.

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#Новости#Происшествия
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