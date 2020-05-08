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Омская компания требует банкротства новосибирской НСК «Холди»

8 мая 2020, 08:03
Иск рассматривает новосибирский арбитражный суд

Омская компания «Союз» подала иск в суд с требованием взыскать с новосибирской торговой сети «Холди» долг в 600 тыс. руб.

Напомним, в марте «Альфа Банк» через суд пытался вернуть 957 млн рублей, а также 116 объектов недвижимости в конкурсную массу. Исковое заявление было подано против дочки «Холидея» - ООО «НСК Холди». А ранее Арбитражный суд по заявлению банка наложил арест на имущество и товары торговой сети.

Напомним, «Холидей» объявили банкротом в марте 2019 года из-за несостоятельности вернуть долг в 18 млрд рублей.

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