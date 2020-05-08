Омская компания требует банкротства новосибирской НСК «Холди»

Напомним, в марте «Альфа Банк» через суд пытался вернуть 957 млн рублей, а также 116 объектов недвижимости в конкурсную массу. Исковое заявление было подано против дочки «Холидея» - ООО «НСК Холди». А ранее Арбитражный суд по заявлению банка наложил арест на имущество и товары торговой сети.