Омская компания требует банкротства новосибирской НСК «Холди»

Омская компания «Союз» подала иск в суд с требованием взыскать с новосибирской торговой сети «Холди» долг в 600 тыс. руб.
Напомним, в марте «Альфа Банк» через суд пытался вернуть 957 млн рублей, а также 116 объектов недвижимости в конкурсную массу. Исковое заявление было подано против дочки «Холидея» - ООО «НСК Холди». А ранее Арбитражный суд по заявлению банка наложил арест на имущество и товары торговой сети.
Напомним, «Холидей» объявили банкротом в марте 2019 года из-за несостоятельности вернуть долг в 18 млрд рублей.