Травников встретился с новым начальником Новосибирской таможни

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первую рабочую встречу с новым начальником Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления, полковником таможенной службы Сергеем Авдеевым. Его назначение прошло 6 мая.
Сергей Авдеев родился 11 июля 1969 г. в Новосибирске. Службу в таможенных органах начал в сентябре 1993 года. Более шести лет работал первым заместителем начальника Новосибирской таможни по таможенному контролю. В марте 2015 года назначен начальником Хакасской таможни.
На встрече глава НСО подчеркнул, что между руководством области и управлением Новосибирской таможни давно сложились продуктивные, рабочие взаимоотношения, и пожелал Сергею Авдееву успехов на новом посту. Авдеев заявил, что своей главной задачей считает укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и таможенной службой.