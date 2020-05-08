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Травников встретился с новым начальником Новосибирской таможни

8 мая 2020, 13:09
Авдеев заявил, что своей главной задачей считает укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и таможенной службой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первую рабочую встречу с новым начальником Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления, полковником таможенной службы Сергеем Авдеевым. Его назначение прошло 6 мая.

Сергей Авдеев родился 11 июля 1969 г. в Новосибирске. Службу в таможенных органах начал в сентябре 1993 года. Более шести лет работал первым заместителем начальника Новосибирской таможни по таможенному контролю. В марте 2015 года назначен начальником Хакасской таможни.

На встрече глава НСО подчеркнул, что между руководством области и управлением Новосибирской таможни давно сложились продуктивные, рабочие взаимоотношения, и пожелал Сергею Авдееву успехов на новом посту. Авдеев заявил, что своей главной задачей считает укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и таможенной службой.

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