Травников встретился с новым начальником Новосибирской таможни

На встрече глава НСО подчеркнул, что между руководством области и управлением Новосибирской таможни давно сложились продуктивные, рабочие взаимоотношения, и пожелал Сергею Авдееву успехов на новом посту. Авдеев заявил, что своей главной задачей считает укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и таможенной службой.