Ушел из жизни новосибирский спасатель и журналист Николай Мотовилов

Он работал горноспасателем в Кемеровской области, затем долгие годы спасателем в Новосибирской Службе спасения СПАС-001 и несколько лет в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска. Одновременно Николай Мотивилов был профессиональным журналистом и оператором, работал в Междуреченске в телерадиокомпании «Квант»".