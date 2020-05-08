Ушел из жизни новосибирский спасатель и журналист Николай Мотовилов

Сегодня, 8 мая, новосибирская служба МАСС сообщила печальную новость. Ушел из жизни друг и коллега спасателей Николай Мотивилов.
Он работал горноспасателем в Кемеровской области, затем долгие годы спасателем в Новосибирской Службе спасения СПАС-001 и несколько лет в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска. Одновременно Николай Мотивилов был профессиональным журналистом и оператором, работал в Междуреченске в телерадиокомпании «Квант»".
Прощание со спасателем и журналистом прошло в Кемеровской области. Руководство службы МАСС выражает слова искреннего соболезнования родным и близким Николая и скорбит вместе с ними о его безвременной кончине.