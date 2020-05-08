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В Новосибирске 9 мая пройдет телемарафон Победы

8 мая 2020, 14:15
Историями своих предков поделятся глава НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске в субботу 9 мая с 9:00 до 22:00 пройдет телемарафон, который расскажет о парадах Победы в столице Сибири в разные годы. Об этом рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Сообщается, что телемарафон будет транслироваться на 49-м канале и YouTube-канале «Мэр и я». Также первые лица города и области поздравят жителей региона. Поздравления прозвучат также и от врачей, которых Терешкова назвала «героями нашего времени». Также в проекте «Город хранитель» будет рассказано о заводах и музеях, эвакуированных в Новосибирск.

В планах организаторов пригласить в студию из Томска организаторов акции «Бессмертный полк». В Новосибирске на рекламных щитах разместят участников «Бессмертного полка». Историями своих предков поделятся глава НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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