В Новосибирске 9 мая пройдет телемарафон Победы

Сообщается, что телемарафон будет транслироваться на 49-м канале и YouTube-канале «Мэр и я». Также первые лица города и области поздравят жителей региона. Поздравления прозвучат также и от врачей, которых Терешкова назвала «героями нашего времени». Также в проекте «Город хранитель» будет рассказано о заводах и музеях, эвакуированных в Новосибирск.