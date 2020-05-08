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В Новосибирске добровольцы обработали хлоркой площадь имени Гарина-Михайловского

8 мая 2020, 20:27
В работах приняли участие коммунальщики, сотрудники МЧС и студенты.

Сегодня, 8 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска прошла очередная обработка территорий с целью противодействия распространения коронавирусной инфекции. В ней приняли участи работники дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска совместно с Сибирским спасательным центром МЧС России и волонтерами студенческих спасательных отрядов НГПУ и СГУВТ. Они обработали хлоркой площадь имени Гарина-Михайловского.

В работах было задействовано 30 единиц техники. Количественный состав участников начитывал 20 сотрудников МКУ «ДЭУ-1», 70 представиелей ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» и 20 волонтеров студенческих отрядов. Они обрабатывали территории массового пребывания людей, в том числе скамейки, поручни, остановочные павильоны, площадки перед входами в метрополитен, в подземные переходы, территории перед магазинами, аптеками, киосками и тротуары.

Заместитель начальника управления гражданской обороны защиты населения полковник Андрей Ишелев перед началом работ попросил всех участников быть вежливыми с пешеходами. Если граждане не откликались на просьбу отойти в сторону, то нужно было пропустить этот участок и вернуться к нему, когда территория станет свободна от людей.

В мэрии подчеркнули, что раствор для обработки безопасен для людей. Он обычно применяется при ежедневной обработке наземного общественного транспорта и в метрополитене в соответствии с порядком дезинфекции мест массового пребывания людей.

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