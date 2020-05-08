В Новосибирске добровольцы обработали хлоркой площадь имени Гарина-Михайловского

Заместитель начальника управления гражданской обороны защиты населения полковник Андрей Ишелев перед началом работ попросил всех участников быть вежливыми с пешеходами. Если граждане не откликались на просьбу отойти в сторону, то нужно было пропустить этот участок и вернуться к нему, когда территория станет свободна от людей.