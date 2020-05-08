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В Новосибирске сотрудница крупного банка оформляла кредиты на чужих людей

8 мая 2020, 05:17
Вместе с подельницей она создала фиктивную фирму по трудоустройству, чтобы получить доступ к документам ничего не подозревающих граждан.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против двух женщин, одна из которых являлась менеджером прямых продаж крупного банка. Они обвиняются по статье УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, обвиняемые, используя служебное положение сотрудницы банка, создали видимость действующего «кадрового агентства». Под видом оказания услуг по трудоустройству, они обманывали людей, получая данные их паспортные и другие персональные данные.

После этого через мобильное приложение банка женщины заполняли заявление-анкету заёмщика и оформляли кредит. При этом люди, от лица которых они действовали, ничего не подозревали, не собираясь брать никакие кредиты.

Деньги женщины присваивали себе. В результате они причинили ущерб банку на сумму более 1 миллиона рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

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