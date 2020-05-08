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В Новосибирске в пятницу вечером на выезде из города собрались пробки

8 мая 2020, 21:39
Люди устремились на дачи в ожидании хорошей погоды.

Сегодня, 8 мая, на выездах из Новосибирска образовались многокилометровые пробки. Накануне праздников люди устремились на дачи, повторяя историю накануне Первомая.

Самый большой затор образовался на Бердском шоссе. Здесь вечером пробка растянулась на 10 километров.

Похожая ситуация сложилась и на других выездах из города. Стояла дамба Новосибирской ГЭС, Гусинобродское и Колыванское шоссе.

Напомним, в регионе действует режим самоизоляции. Но обещанная синоптиками хорошая погода на 9 мая подталкивает людей к его нарушению.

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