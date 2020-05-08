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Posted 8 мая 2020, 08:26

Published 8 мая 2020, 08:26

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Новосибирской области нарушителей карантина оштрафовали на 3 млн рублей

8 мая 2020, 08:26
15 человек насильно помещены в обсерваторы, 9 – госпитализированы.

Правоохранительные органы, профильные министерства и Роспотребнадзор составили и направили в суд 842 протокола по разным статьям за нарушение карантинного режима. Общая сумма штрафов на физических и юридических лиц уже составила 3 млн рублей.

Рейды против нарушителей режима самоизоляции продолжаются. Сотрудники полиции контролируют жителей, отбывающих двухнедельную медицинскую самоизоляцию. 104 человека карантин нарушили. 79 из них уже пополнили бюджет на 1,1 млн рублей. 15 человек насильно помещены в обсерваторы, 9 – госпитализированы.

Также полицейские и представители министерств проверяют, как жителями и работники предприятий соблюдают правила о ношении масок, соблюдении социальной дистанции и всеобщей самоизоляции. На тех, кто грубо нарушает эти требования, составлено уже 637 административных протоколов. Часть из них уже оштрафована на общую сумму 456,5 тыс. рублей.

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