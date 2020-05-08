В Новосибирской области нарушителей карантина оштрафовали на 3 млн рублей

Также полицейские и представители министерств проверяют, как жителями и работники предприятий соблюдают правила о ношении масок, соблюдении социальной дистанции и всеобщей самоизоляции. На тех, кто грубо нарушает эти требования, составлено уже 637 административных протоколов. Часть из них уже оштрафована на общую сумму 456,5 тыс. рублей.