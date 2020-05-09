9 мая в Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Posted 9 мая 2020, 03:54
Published 9 мая 2020, 03:54
Modified 5 августа 2022, 12:04
Updated 5 августа 2022, 12:04
Уже более 1000 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области. По данным на 10:00 9.05.20, число зараженных коронавирусом выросло на 76 человек и составило 1025.
При этом стены госпиталя покинули после лечения в этот день 44 человека, всего же выздоровевших 306 человек. Также Минздрав сообщил о двух смертях.
В реанимации находятся 48 человек, 20 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ. В инфекционных отделениях числится под наблюдением из-за COVID-19 1197 новосибирцев, в районных больницах таких пациентов уже 10. Речь идет о Тогучинском (4), Черепановском (3), Сузунском (2) и Карасукском районах (1).