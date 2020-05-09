Новосибирские следователи поздравили ветеранов с Днем Победы

А вот Лариса Евдокимова была трехлетней девочкой, когда под обстрелами от голода, страха, постоянных авианалетов, невозможно было дышать. Сейчас это сделать мешает маска. Но опять Новосибирск пришел на выручку и протянул руку помощи. Из Ленинграда ее отправили в наш город, здесь она нашла вторую семью и научилась жить.