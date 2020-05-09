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Новосибирские следователи поздравили ветеранов с Днем Победы

9 мая 2020, 13:30
Они навестили участника боев и блокадницу.

В пятницу, 8 мая, руководитель организационно-контрольного отдела СУ СК России по Новосибирской области Михаил Третьяков навестил и поздравил 97-летнего ветерана Ляпакина Александра Петровича, а также блокадницу Евдокимову Ларису Николаевну, вручив им цветы и подарки.

Сотрудник Следственного комитета соблюдал все меры предосторожности, сообщают в ведомстве. Он лично убедился, что пожилые люди чувствуют себя хорошо. Михаил Третьяков пожелал ветеранам хорошего самочувствия и прекрасного настроения.

Александр Петрович Ляпакин родился 19 ноября 1923 года в Подмосковье. Сразу после школы ушел на войну, был призван в истребительский батальон Петушинского района Владимирской области. Молодой фронтовой следователь вел непростые дела предателей. Он отдавал под суд диверсантов, шпионов и пособников гитлеровской Германии. Принимал участие в боях под Москвой и освобождал Сталинград.

Службу в рядах Красной армии закончил в 1946 году в звании капитана. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями за «Освобождение Москвы» и многими другими правительственными знаками отличия.

В мирное время Александр Петрович окончил Кишиневский юридический институт, а затем долгие годы работал начальником юридического отдела на крупном оборонном предприятии Украины и адвокатом в Виннице. Переехав в Новосибирск, он тут же включился в ветеранское движение Октябрьского района, проводит уроки мужества в школах и встречается с будущими защитниками Отечества – воспитанниками кадетского корпуса. Александр Петрович входит в состав Региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия Новосибирской области».

А вот Лариса Евдокимова была трехлетней девочкой, когда под обстрелами от голода, страха, постоянных авианалетов, невозможно было дышать. Сейчас это сделать мешает маска. Но опять Новосибирск пришел на выручку и протянул руку помощи. Из Ленинграда ее отправили в наш город, здесь она нашла вторую семью и научилась жить.

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